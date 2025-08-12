La morte di Simone La Torre a Mondello, al vaglio l'ipotesi di una manovra avventata o di una spinta per gioco

Proseguono le indagini sulla morte di Simone La Torre, il giovane di 23 anni originario di Aquino e residente nella frazione di Monreale, deceduto sabato scorso nelle acque di Mondello. Secondo una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, il ragazzo potrebbe essere caduto in mare a seguito di una manovra improvvisa compiuta da chi era alla guida del gommone, oppure per una spinta — forse accidentale o avvenuta per gioco — durante un momento di confusione tra gli otto occupanti dell’imbarcazione.

Il drammatico incidente è avvenuto nei pressi del motore, che in quel momento era ancora acceso. La Torre è stato risucchiato dall’elica e colpito violentemente al torace e a una gamba, riportando ferite mortali.

La Capitaneria di Porto ha concluso la fase di acquisizione degli atti relativi all’accaduto, trasmettendo nella giornata di ieri tutta la documentazione alla Procura della Repubblica. Nel fascicolo sono inclusi anche i verbali dei sette testimoni presenti a bordo del gommone insieme alla vittima. Saranno ora gli inquirenti a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti per chiarire eventuali responsabilità.