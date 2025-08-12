Lite fra ragazzi a una festa di paese in provincia di Frosinone: ventenne spara tra la folla

A Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, una lite tra ragazzi ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Dai primi accertamenti dei militari della Compagnia Carabinieri di Sora, un giovane di circa 20 anni, in trasferta dalla città volsca, e due di Campoli avrebbero iniziato a discutere per futili motivi, in mezzo alla folla, durante una festa di paese. La situazione sarebbe rapidamente degenerata: uno dei ragazzi di Sora avrebbe estratto una pistola a salve, colpendo alla testa uno dei rivali con il calcio dell’arma e sparando poi alcuni colpi in aria. Il giovane di Campoli Appennino, rimasto ferito, ha riportato una vistosa ferita lacero-contusa alla testa e probabili danni al timpano per cui è stato necessario il ricorso alle cure dei sanitari dell’Ospedale Sorano.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia Volsca in poche ore hanno consentito di individuare il ventenne, sorano, che, nella notte, avrebbe scatenato il caos a Campoli Appennino esplodendo colpi in aria con una pistola a salve. I militari, dopo avere individuato la sua abitazione, lo hanno rintracciato, sottoponendolo a perquisizione. Nell’auto a lui in uso i carabinieri hanno trovato la scatola della pistola utilizzata e un bossolo esploso compatibile con quelli sequestrati sul posto, comunque senza rinvenire l’arma probabilmente buttata durante la fuga. Il giovane è stato denunciato.