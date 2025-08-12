Malore in acqua a Rimini, morto un turista 84enne

Decesso in spiaggia questa mattina a Rimini al bagno 133 dove intorno alle 11.30 un uomo di 84 anni si è accasciato in acqua a causa di un malore non distante dalla riva. Si tratta di un turista italiano residente ad Agropoli, nel Salernitano.

Il malore per cause naturali, è avvenuto a due metri dalla battigia e l’uomo è stato subito soccorso dal salvamento che l’ha portato a riva dove i sanitari del 118 hanno praticato per circa 40 minuti le manovre per la rianimazione dopodiché, non essendoci più nulla da fare è stato dichiarato il decesso.