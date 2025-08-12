Modena, cadavere di un uomo trovato in casa con una cintura al collo: indagini in corso

La polizia a Modena indaga sulla morte di un uomo il cui corpo senza vita è stato trovato all’interno della sua abitazione.

Il 26 luglio scorso, personale della Squadra Volante, dopo la segnalazione di alcuni amici dell’uomo, è entrato nell’appartamento di questi in via Enrico Stufler, e ha trovato il cadavere in posizione supina e con una cintura stretta al collo. Sul posto intervenivano il servizio del 118, i vigili del fuoco, il pm di turno, il medico legale, personale della Squadra Mobile e il gabinetto provinciale di Polizia Scientifica per effettuare tutti rilievi del caso.

Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione negli attimi precedenti alla morte dell’uomo.