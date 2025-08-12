"Sapore di mare", operazione della Guardia costiera nella Sicilia occidentale: sequestrate 14 tonnellate di pesce

Sequestrate oltre 14 tonnellate di prodotto ittico pescato illegalmente o senza i documenti che accertino la tracciabilità. Sono stati recuperati circa 500 ricci di mare vivi. Ispezionate 145 attività commerciali di cui 49 ristoranti. Contestate 51 infrazioni amministrative per 75.000 euro. Oltre 7 tonnellate di alimenti con termine minimo di conservazione superato da più di 1 anno. Sono i numeri dell’operazione «Sapore di Mare» della capitaneria di porto della Sicilia occidentale.

Nel corso dell’operazione, dall’8 luglio al 10 agosto, sono stati effettuati controlli in mercati ittici, ristoranti, resort, punti vendita, trasporto e lungo le coste. Le ispezioni hanno riguardato sia le attività commerciali che le imbarcazioni da pesca, con verifiche sulla documentazione, sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla conformità alle normative vigenti.