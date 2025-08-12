Schifani: "Il Ponte sullo Stretto di Messina intitolato a Berlusconi". Salvini: "Ha già Malpensa"

"La Sicilia oggi è un cantiere in piena attività: entro pochi anni si presenterà già pronta a sfruttare il Ponte, che mi piacerebbe fosse intitolato a Silvio Berlusconi, come anello di trasmissione di una rete di infrastrutture moderna ed efficiente". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. A proposito delle infrastrutture dell’isola dice: "A livello di strade la A19 Palermo-Catania, di cui sono commissario, è oggetto di lavori per 900 milioni, si interverrà presto sulla Messina-Catania, i cantieri per il raddoppio della Catania-Ragusa sono in pieno svolgimento così come sulla Palermo-Agrigento e sulla Agrigento-Caltanissetta. E poi le ferrovie: i lavori per l'alta capacità fra Palermo, Catania e Messina vanno avanti. Per la sistemazione delle strade provinciali oltre 100 milioni in tutto".

A rispondergli indirettamente il ministro Matteo Salvini. Il nome del ponte sullo stretto di Messina «mi piacerà chiederlo agli italiani». Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, manifestando a radio Rtl 102.5 la volontà di «coinvolgere i cittadini». Quanto alla proposta di intitolarlo a Silvio Berlusconi, Salvini frena: «Berlusconi è un grande che al Ponte ha creduto e lavorato e ringrazio il ministro Lunardi che tanti anni prima di me è partito con il progetto» ma il cavaliere «ha già l’aeroporto di Malpensa intitolato a lui in Lombardia, penso che sia già una grande cosa».