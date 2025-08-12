Sicilia, la Corte dei conti boccia il Piano rifiuti: dubbi sui termovalorizzatori

«Sebbene la tecnologia di progettazione dei termovalorizzatori consenta di realizzare impianti a basso impatto ambientale resta una certa quantità di sostanze inquinanti che, benché minima, produce effetti sull’ambiente e sulla salute»: è il passaggio più delicato contenuto nelle 155 pagine con cui la sezione di Controllo della Corte dei conti ha passato ai raggi X il piano rifiuti di Schifani, che ruota intorno ai due impianti in fase di appalto proprio in questi giorni.

Quella appena depositata è la chiusura dell’indagine (traslando termini da processo penale) sulla gestione dei rifiuti e soprattutto dell’emergenza. Una radiografia anche delle gestioni commissariali che si sono susseguite dal ‘99 a oggi: l’ultimo commissario è il presidente Schifani.

La relazione firmata dal presidente della Corte dei Conti, Salvatore Pilato (relatore Francesca Leotta) mette in evidenza la crisi di impianti legati alla differenziata, che infatti resta a livelli minimi: 55% su base regionale, dato che mette la Sicilia all’ultimo posto in Italia insieme alla Calabria. Palermo e Catania hanno percentuali così basse (17% e 35%) da vanificare gli sforzi di tutti gli altri Comuni.

