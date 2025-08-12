Tredicenne in passerella, bufera a Miss Italia: patron Mirigliani rimuove l’esclusivista regionale

Una tredicenne sfila in passerella in un concorso di bellezza che sarebbe riservato alle 17enni per consentire loro, alla maggiore età, di partecipare a Miss Italia. Il video della ragazzina in bikini e tacchi alti è diventato virale sui social, Selvaggia Lucarelli ha rilanciato e condannato sulla sua newsletter «Vale tutto» la "sessualizzazione" della minorenne. E la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, manda via l’esclusivista regionale della Campania per il concorso, Antonio Contaldo, impegnato da molti anni nel ruolo, ritenuto responsabile di aver violato il regolamento.

«L'organizzatore – si legge nella nota ufficiale di Mirigliani – ha consentito nei giorni scorsi la sfilata in passerella, come 'Mascotte', ad una ragazza di 13 anni, trasgredendo il regolamento. La figura di “Mascotte”, introdotta molti anni fa, è limitata alle ragazze di 17 anni. La partecipazione al Concorso vero e proprio va dai 18 a 30 anni».

La patron si è detta molto dispiaciuta e ha ricordato che Miss Italia ha regole molto precise da rispettare. «È incredibile l’errore compiuto dal nostro collaboratore – ha affermato Patrizia Mirigliani –. Ho elevato l’età delle Miss a 18 anni proprio per evitare la presenza di minorenni, una regola, a maggior ragione, da rispettare tra le mascotte».