Trovato il corpo senza vita di una ragazza scomparsa in provincia di Trieste

E’ stato trovato in nottata il corpo senza vita di Giulia Bonin, la giovane di 25 anni, scomparsa di casa da un giorno. A trovarlo sono state le squadre di Trieste del Soccorso alpino calandosi dal Monte Grisa.

Il corpo della giovane era ad una decina di metri dalla strada napoleonica, era stato fermato nella caduta da alcuni alberi: è stato adagiato nel toboga e calato con l’auto scala dei pompieri.

Sette tecnici hanno partecipato alle ricerche. Queste erano scattate intorno alle 21.30 da parte del Cnsas, dei vigili del fuoco e della Polizia.

La giovane era scomparsa da casa il giorno prima. È stata ritrovata intorno a mezzanotte.