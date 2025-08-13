Anziano cade dalla scala e muore: è successo nel Pavese

Un uomo di 79 anni è morto in seguito alle gravissime ferite riportate in una caduta da una scala avvenuta questa mattina, poco prima delle 9, alla frazione Massaua del comune di Torre d’Isola (Pavia), a pochi chilometri da Pavia.

L’anziano stavo svolgendo alcuni lavori, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio cadendo a terra. Non è escluso che a provocare l’incidente sul lavoro, sia stato un malore.

Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118. Il 79enne è stato trasportato al Policlinico San Matteo. Nonostante il tentativo dei medici di salvarlo, non c'è stato nulla da fare.

La polizia locale e l’ispettorato del lavoro hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta costata la vita al pensionato.