Femminicidio a La Spezia, uccide la ex moglie e poco dopo si costituisce

Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate stamattina alle 11 alla Spezia dall’ex coniuge, 57 anni, che l’ha raggiunta nell’abitazione dove la donna lavorava. Dopo averla colpita con tre coltellate, tutte mortali, l’uomo è scappato. Si è costituito dopo un’ora ai carabinieri di Ceparana. L’uomo si trova attualmente nella caserma dei carabinieri di Ceparana in attesa del magistrato di turno. Secondo le prime informazioni, l’uomo ha raggiunto l’ex moglie in una villa al civico 564 di via Genova dove la donna prestava servizio e le ha inferto tre coltellate al fianco poi è fuggito. Ai fatti avrebbe assistito un testimone, che ha subito chiamato aiuto. Sul posto i carabinieri della Spezia e l'ambulanza. I paramedici hanno tentato le manovre di rianimazione a più riprese ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La fuga dell’omicida si è interrotta a Ceparana dove l’uomo, che nel frattempo si è liberato del coltello usato per uccidere la donna, si è costituito.