Scomparsi dal campo rom i quattro bambini che hanno investito e ucciso una donna a Milano

Hanno lasciato il piccolo campo di via Selvanesco le tre famiglie dei quattro bambini tra gli 11 e 13 anni di origine bosniaca ed etnia rom coinvolti nell’incidente stradale che ha causato la morte di Cecilia De Astis, la donna di 71 anni investita e uccisa lunedì in via Michele Saponaro. I piccoli, di cui due fratellini, dopo essere stati portati ieri mattina all’Ucaf del radiomobile della polizia locale, in accordo con la procura per i minorenni, sono stati diverse ore dopo riaffiadati alle rispettive madri senza l’adozione di nessun provvedimento. Ma oggi sono spariti.

Le parole del figlio della donna uccisi

Non doveva succedere, non sarebbe dovuto succedere: morire travolta da un’auto rubata da quattro ragazzini che perdono il controllo non può essere liquidato come sfortuna. Filippo Di Terlizzi, uno dei due figli di Cecilia De Actis falciata lunedì mattina in via Saponaro a Milano, ripete che «questa tragedia non è giustificabile con la sfortuna». Parlando con il Corriere della Sera, Repubblica e la Stampa in maniera pacata ma ferma ha ribadito che «non possiamo stare in questa situazione. Mi sembra ci sia poca sicurezza».