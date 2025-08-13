Mentre è in vacanza in Sicilia vede i ladri in casa grazie a un'App li fa arrestare

In vacanza in Sicilia, vede sullo schermo dello smartphone tre ladri entrati nel suo appartamento, chiama i Carabinieri e li fa arrestare. E’ accaduto l’altra notte a Roma, quando i militari del Nucleo radiomobile sono intervenuti in via Corti, a Monteverde, e hanno sorpreso i malviventi mentre, carichi di refurtiva, cercavano di allontanarsi.

I tre - tutti cittadini georgiani di 34, 35 e 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti - avevano forzato la porta di casa e avevano arraffato denaro contante, oggetti in argento e un orologio. Grazie all’impianto di videosorveglianza fatto installare nell’appartamento, la proprietaria, dopo aver ricevuto una notifica di allarme, tramite l’App collegata ha visto il trio all’opera e ha allertato il 112.

I Carabinieri, dopo aver bloccato i tre ed averli trovati in possesso del maltolto, li hanno condotti in caserma e trattenuti a disposizione dell’autorità giudiziaria: al termine dell’udienza, gli arresti sono stati convalidati e il Tribunale di Roma ha disposto per loro la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.