Palermo, la morte di Simona Cinà: serata da ricostruire. Nuova raffica di interrogatori

I carabinieri convocano alcuni dei presenti alla festa durante la quale ha perso la vita Simona Cinà, annegata nella piscina di una villa ad Aspra, nella notte tra l’1 e il 2 agosto. Domani pomeriggio, alla caserma di Bagheria saranno ascoltati di nuovo i due fidanzati che avevano organizzato l’evento per festeggiare la loro laurea, chi si è tuffato per riportare la giovane in superficie, chi le ha praticato il massaggio cardiaco e gli altri che erano intorno alla vasca. Le nuove audizioni punteranno ad approfondire la fase del ritrovamento e dei primi soccorsi, passaggi che, a giudicare dalla scelta di richiamare alcuni testimoni già sentiti, restano da chiarire nei dettagli.

Tra gli aspetti da approfondire potrebbe esserci l’organizzazione della serata dal punto di vista della sicurezza: per una festa in villa con piscina non è obbligatorio avere un bagnino, ma è essenziale valutare i rischi, predisporre misure alternative e informare gli invitati sulle precauzioni da seguire.

