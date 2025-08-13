Roberto Occhiuto: "Addio a padre Fedele, simbolo di pace e fratellanza". Loizzo: "Sua morte una sconfitta per la giustizia"

«Addio a padre Fedele, da sempre dalla parte dei poveri e degli ultimi. Un uomo buono, che ha sofferto per gravi accuse, e che infine fu assolto. Un simbolo di pace e fratellanza, missionario più volte in Africa. Resterà per tutta la Calabria esempio di carità e vicinanza al prossimo». Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Loizzo (Lega), morte di padre Fedele sconfitta per la giustizia

«Piango la morte di Padre Fedele Bisceglia e ricordo che la sua morte è una sconfitta per la giustizia, che lo ha visto martire e condannato ingiustamente per poi essere assolto, e per la Chiesa che non gli ha restituito ciò che gli spettava.

Nessuno mai pagherà per i 10 anni di calvario, l’arresto, l'isolamento, il trasferimento a Perugia e in Sardegna, l’accusa infamante di violenza sessuale rivelatasi falsa». Lo afferma Simona Loizzo deputata della Lega.

«Cosi come spiace tantissimo - prosegue - che in tutti questi anni la Chiesa non abbia ascoltato i suoi appelli a ritornare a dire Messa. Un diritto negato e restituito forse, anzi senza forse, troppo tardi. Nel frattempo fu spogliato di tutto, privato dell’Oasi francescana che aveva costruito e realizzato, ghettizzato e isolato. E’ stato veramente un Enzo Tortora e un grande amico, un grande uomo».