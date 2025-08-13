Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sub disperso al largo nel Ravennate: in corso le ricerche della Guardia costiera

Sub disperso al largo nel Ravennate: in corso le ricerche della Guardia costiera

di

Sono in corso ricerche al largo di Lido Adriano (Ravenna) per un sub 50enne, che si era immerso
nelle acque nella zona del relitto della piattaforma del paguro e non è tornato in superficie. L’uomo era insieme ad un gruppo e sono stati i compagni di immersione a dare l’allarme.

Le operazioni sono coordinate dalla Guardia Costiera regionale di Ravenna, con unità navali da Cesenatico e Rimini, sono intervenuti gli elicotteri di Aeronautica e Vigili del fuoco e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, che stanno setacciando parti interne del relitto.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province