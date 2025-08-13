Tentato omicidio nel Siracusano, arrestato un uomo

I Carabinieri hanno arrestato un uomo per un tentato omicidio commesso nel pomeriggio di ieri presso le case popolari di via Delle Mimose, a Rosolini, in provincia di Siracusa. L’indagato, un 43enne con precedenti per reati contro la persona, dopo essere stato interrogato dal pm, è stato accompagnato nel carcere Cavadonna.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando i carabinieri sono intervenuti in via Delle Mimose, su richiesta di un cittadino extracomunitario di 41 anni, sottoposto alla detenzione domiciliare, che riferiva di essere stato raggiunto alle gambe da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da una persona che conosceva. Soccorso da personale del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Avola, non in pericolo di vita. Le indagini hanno portato all’arresto dell’indagato.

Accertamenti sono in corso per chiarire il movente, verosimilmente riconducile a pregressi dissidi personali. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti 4 bossoli e 4 ogive calibro 9, ma non l’arma utilizzata.