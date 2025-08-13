Un anziano accoltella una donna, spara ai carabinieri e poi si suicida: è accaduto nel Materano

A Gorgoglione (Matera), nel pomeriggio, un uomo di 80 anni ha accoltellato - per motivi ancora non chiari - una donna, poi si è allontanato, ha sparato, senza colpirli, ai carabinieri che lo avevano rintracciato e infine si è suicidato.

La donna accoltellata - secondo quanto si è appreso - non è in pericolo di vita. Indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, sono in corso da parte dei militari dell’Arma sulle ultime ore di vita dell’uomo, sui rapporti con la donna e per comprendere i contorni di quanto accaduto.