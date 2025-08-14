Dalla strage dei bambini a Cutro, i morti senza nome nel Mediterraneo: 370 vittime da inizio dell'anno, 300 i dispersi

Un bilancio esatto delle migliaia di vite finite in fondo al Mediterraneo è impossibile da definire. Negli anni si sono succeduti episodi tragici, i cui contorni, alla luce anche delle frammentarie notizie arrivate dai superstiti, restano labili. Numeri parziali - come quelli relativi alla sciagura di oggi - che raccontano le storie di tantissimi migranti che hanno cercato di raggiungere, senza riuscirci, le coste europee.

Nel 2016 naufraga un barcone con circa 500 migranti a bordo, quasi tutti dispersi nel Mediterraneo, partito dalla Libia e diretto verso l'Italia. Nel giugno di quell'anno, in Libia, nella città costiera di Zuwara, 25 chilometri di spiaggia si ricoprono di cadaveri di migranti: sono almeno 117 i corpi ritrovati. A novembre, 239 persone muoiono in due naufragi al largo della Libia. Nel maggio del 2017, almeno 113 persone risultano disperse in mare dopo l'affondamento di un gommone al largo di Al Zawiyah. La Guardia costiera libica e alcuni pescatori riescono a salvare solo 7 persone.

Il 2015 segna la sciagura con il bilancio più tragico: il 18 aprile, il sovraffollamento e le manovre errate a bordo di un peschereccio in cui sono stipati in ogni buco centinaia di persone, sono le cause che portano all'ennesimo naufragio nel Canale di Sicilia. Muoiono almeno 700 persone, anche se alcuni testimoni parlano di 900 migranti a bordo. Solo 28 i superstiti di un evento che resta numericamente il più drammatico.

Bilancio drammatico anche il primo settembre del 2018: più di 100 morti, tra cui 20 bambini, nel naufragio di due gommoni partiti dalle coste libiche. Nell'agosto del 2020, almeno 45 migranti perdono la vita in un naufragio al largo delle coste della Libia. È il peggiore episodio dopo che la pandemia aveva rallentato le partenze. Il 23 aprile del 2021, 130 persone annegano, sempre al largo delle coste libiche, dopo due giorni su un gommone in balia del Mediterraneo in burrasca.

Due anni dopo, il 25 febbraio del 2023, la strage di Cutro, con almeno 180 vittime: un caicco partito dalla Turchia si arenò su una secca a poche decine di metri dalla costa calabrese. L'impatto e il mare mosso provocarono il rovesciamento del natante.

Oim: '370 morti dall'inizio dell'anno, 300 i dispersi'

Morti annunciate', 'rabbia e frustrazione', 'intollerabile conta senza fine di bimbi morti', richieste di canali legali e maggiori fondi. Le reazioni tra gli organismi internazionali e le ong all'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa ripropongono ancora una volta i nodi irrisolti che ormai da anni non conoscono soluzioni. Mentre la lunga scia di morte nel Mediterraneo centrale si allunga sempre più.

La triste conta, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) vede '370 morti e 300 dispersi' fino al 9 agosto del 2025 nel Mediterraneo centrale. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 14.063, di cui 12.170 uomini, 1.295 donne, 453 minori e 145 di cui non si conoscono i dati di genere. Calcoli diversi ma stessa sostanza per l'Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) che registra 675 morti, compresi i dispersi, "dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo centrale" i quali rappresentano il 70% di tutti i morti e i dispersi nel Mediterraneo.

Nel mese di luglio le persone arrivate sulle coste italiane, secondo l'Unhcr, sono partite da Libia, Tunisia, Turchia e Algeria. La Libia è stata anche anche a luglio il primo Paese di partenza, con circa il 90% di tutti gli arrivi via mare in Italia, mentre l'81% delle persone arrivate a luglio sono sbarcate a Lampedusa. L'Unhcr è tornata a chiedere di potenziare e coordinare a livello europeo le operazioni di ricerca e soccorso per supportare il lavoro della Guardia Costiera Italiana e di promuovere un più ampio accesso ai canali regolari per le persone in cerca di protezione internazionale attraverso corridoi umanitari e lavorativi ed evacuazioni, lamentando il deciso tagli dei fondi per i 122 milioni di persone in fuga da guerre e crisi umanitarie, "una cifra record, raddoppiata rispetto a 10 anni fa".

Per Mediterranean Hope queste morti "non sono colpa di chi parte, sono responsabilità politica dei governi europei che spostano il problema altrove. La conseguenza di queste politiche è perdere vite umane e, con loro la dignità e i valori dell'Europa". Save The Children reputa "intollerabile la conta senza fine di bambini morti nel tentato di raggiungere l'Europa", mentre da Sea Watch esprimono "rabbia e frustrazione" perché "la nostra Aurora e altre Ong, se indirizzate, avrebbero potuto soccorrere le persone in pochi minuti. Qualcuno sapeva della presenza di quella barca?".