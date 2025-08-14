Dario Argento ricoverato in ospedale a Ischia per una crisi respiratoria

Il regista Dario Argento è stato ricoverato stamane all’ospedale Anna Rizzoli di Ischia per una crisi respiratoria causata da una malattia di cui soffre. L’85enne regista si trova in questi giorni in vacanza sull'isola. Sentendosi male, si è rivolto al pronto soccorso dell’ospedale isolano per accertamenti approfonditi. Terminato lo screening strumentale, si valuterà l’opportunità di un trasferimento in uno dei reparti. Le condizioni di salute del re del cinema horror non sono gravi. Dalle prive verifiche dei medici del nosocomio di Lacco Ameno, Dario Argento avrebbe accusato un malore derivante da una broncopneumopatia cronica ostruttiva: patologia di cui soffre il regista da qualche tempo.