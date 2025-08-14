Due barche con migranti si ribaltano al largo di Lampedusa: almeno 27 morti, tra loro anche una bimba. Si cercano i dispersi

Riprendono le ricerche dei dispersi dopo l'ennesima tragedia del Mediterraneo consumatasi ieri, con il naufragio di due barconi. Il bilancio non è dunque ancora definitivo, ma è già tragico: 27 morti, tra cui una bambina di un anno e tre adolescenti. I due natanti, carichi di migranti, si sono capovolti in mare aperto, a 14 miglia da Lampedusa, in area Sar italiana: l’ennesimo dramma che riporta alla ribalta della cronaca i viaggi della speranza. I superstiti al momento sono 60: soccorsi e fatti sbarcare sul molo dell’isola, sono stati portati all’hot spot di contrada Imbriacola.
Le loro condizioni di salute sono discrete, solo 4 sono ricoverati in osservazione al Poliambulatorio per alcune fratture non gravi. Sui due barconi, secondo i racconti di chi ce l’ha fatta, ci sarebbero stati tra i 90 e i 100 profughi. All’appello mancherebbero dunque tra le 20 e le 40 persone.
La Procura di Agrigento ha aperto una inchiesta per naufragio colposo. Tutta da chiarire la dinamica. Verso mezzogiorno uno dei due barconi semiaffondato è stato avvistato da un elicottero della Guardia di Finanza ed è subito scattato l’allarme. Da Lampedusa sono partite le motovedette della Guardia Costiera, della Finanza e di Frontex. Le due imbarcazioni, secondo quanto hanno raccontato alcuni superstiti, sarebbero salpate ieri sera da Tripoli, in Libia. A bordo c'erano pakistani, somali e sudanesi. Una delle due, nel viaggio verso la Sicilia, avrebbe iniziato ad imbarcare acqua e poi si sarebbe capovolta. Alcuni profughi sarebbero riusciti a spostarsi sull'altra, ma molti sarebbero caduti in acqua. Poco dopo, anche la seconda barca, stracarica, si sarebbe ribaltata. Le prime salme sono state recuperate subito. Nel corso della giornata i soccorritori hanno ripescato le altre: due erano rimaste all’interno di una delle due imbarcazioni naufragate. Le attività di ricerca e soccorso dei superstiti sono proseguite per tutto il giorno, coordinate dal Centro secondario di soccorso marittimo (MRSC) della Guardia Costiera di Palermo. Nelle operazioni sono stati impegnati cinque mezzi navali: le motovedette CP 324 e CP 327 della Guardia Costiera, due motovedette della Guardia di Finanza e un’unità navale di Frontex. Sul posto operano anche un elicottero ed un aereo della Guardia Costiera, oltre ad un velivolo di Frontex.
«Per caso abbiamo scoperto che stavano arrivando dei naufraghi sull'isola - racconta Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope-Federazione chiese evangeliche in Italia - Erano tutti in stato di choc. I morti sono tanti da quel che ci raccontano le persone che abbiamo incontrato. Ci hanno detto di essere partiti dalla Libia su due diverse imbarcazioni e che a un certo punto una si è capovolta. Abbiamo parlato con una madre che ha perso il marito e la figlioletta piccola e con una giovane donna che ha perso la sorella minori. Molti hanno detto di aver bevuto tantissima acqua salata». «Questa, come altre, è una tragedia annunciata - commenta - Le persone continuano a partire e solo chi è fortunato arriva. Come oggi, altri perdono la vita. Queste morti non sono colpa di chi parte, sono responsabilità politica dei governi europei che spostano il problema altrove. La conseguenza di queste politiche è perdere vite umane e, con loro la dignità e i valori dell’Europa».
«L'ennesima tragedia avvenuta oggi nel Mediterraneo centrale addolora profondamente e suscita un pensiero di profondo cordoglio per le vittime. Questo drammatico episodio conferma, ancora una volta, l’urgenza di prevenire, sin dai territori di partenza, i pericolosi viaggi in mare», dice il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Di «sgomento e compassione" parla la premier Giorgia Meloni. «Ci i troviamo a misurare l'inumano cinismo con cui i trafficanti di esseri umani organizzano questi loschi viaggi. Insieme al profondo cordoglio per le vittime, alla pietà per quanti hanno perso la vita, rinnoviamo pertanto l’impegno a contrastare questi trafficanti senza scrupoli nell’unico modo possibile: prevenire le partenze irregolari, gestire i flussi migratori», dice. «I morti di Lampedusa mi addolorano profondamente: oltre alla commozione e alle preghiere, abbiamo il dovere di impegnarci per contrastare i trafficanti di esseri umani che sono i veri e soli responsabili dell’ennesima tragedia, insieme agli ultrà dell’accoglienza» afferma Matteo Salvini.
“Oggi, ancora una volta, il Mare Mediterraneo ci racconta una ferita profonda: vite spezzate, sogni infranti, famiglie devastate. Come Migrantes delle Chiese di Sicilia, ci uniamo in preghiera per le vittime di questa ennesima tragedia annunciata e lanciamo un appello aperto alle istituzioni, alla società civile e a ogni cuore solidale”. Queste le parole di Santino Tornesi, direttore dell’Ufficio regionale per le Migrazioni della Conferenza episcopale siciliana, rilasciate al Sir dopo l’ennesimo naufragio al largo di Lampedusa, che ha visto il salvataggio di 60 persone, già sbarcate, e il recupero di 26 vittime, come riferito dalla Guardia costiera.
“Non possiamo accettare – aggiunge Tornesi – che il mare e l’indifferenza diventino luoghi comuni di morte. La dignità di ogni migrante esige soccorso immediato, protezione e un rifugio sicuro”. Da qui, la richiesta alle autorità competenti di “porre al centro delle politiche migratorie la dignità umana e la protezione dei più vulnerabili, in un contesto di cooperazione europea e internazionale”.
“Rinnoviamo – conclude il direttore dell’Ufficio pastorale delle Migrazioni – l’urgenza di aprire nuovi corridoi umanitari, vie legali chiare per chi cerca protezione, e un impegno condiviso tra gli stati per trovare soluzioni durature. L’orizzonte deve essere quello di una solidarietà concreta, non di una mera gestione delle emergenze”.
