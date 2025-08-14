Fabio Concato: «Ho un tumore, sono costretto ad annullare i concerti»

Fabio Concato, celebre cantautore milanese, amatissimo per brani come Domenica Bestiale e Fiore di maggio, ha reso pubblico di essere stato costretto a interrompere i concerti “a fine giugno a causa di un tumore”. L’annuncio, condiviso con i fan attraverso un post sui social, trasmette comunque l'ottimismo di chi vuole affrontare una battaglia e uscirne più forte di prima: “Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo”, ha scritto, aggiungendo che aggiornerà il pubblico "appena possibile" e ringraziando "infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”.

La sospensione dei concerti estivi: un primo segnale

Già a metà luglio, lo staff di Fabio Concato aveva comunicato l’annullamento di tutti i concerti previsti per luglio e agosto, citando “motivi di salute e accertamenti medici”. La decisione, adottata per tutelare la salute dell’artista, ha riguardato l’intero tour estivo “Altro di me” e ha generato solidarietà e apprensione da parte del pubblico.