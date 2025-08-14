La tragica fine di Domenico Pitruzzella, morto schiacciato dalla propria auto a Favara. Iun'altra vittima della strada a Trapani

Lascia l’auto in salita per andare a chiudere il cancello di casa e la macchina, col carrello a seguito, scivola e lo travolge. E’ avvenuto in contrada Crocca, a Favara (Agrigento), dove è morto Domenico Pitruzzella, 58 anni, ex proprietario di una palestra. Pitruzzella è rimasto schiacciato dalla vettura e a nulla sono valsi i soccorsi dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

E un altro incidente mortale è avvenuto a Trapani, dove lo schianto di una Ford Fiesta contro un muro in via Virgilio ha causato la morte del 46enne Antonio Coppola.