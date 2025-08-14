L'inchiesta sull'urbanistica a Milano: indagato anche il dg del Comune, revocati i domiciliari per Tancredi e altri due

Le udienze arrivano ad appena due giorni di distanza dall’annullamento dei primi due arresti da parte del Tribunale della Libertà. Il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri e l’ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra , sono stati infatti liberati martedì pomeriggio su disposizione dei giudici, i quali motiveranno la decisione entro 45 giorni. Erano stati i primi a impugnare le misure, poi discusse venerdì scorso.

Intanto il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari e disposto un’interdittiva di un anno per l’ex assessore comunale Giancarlo Tancredi , l’ex componente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella . Tutti e tre, arrestati lo scorso 31 luglio nell’inchiesta sull'urbanistica, sono stati liberati.

Anche Christian Malangone , direttore generale del Comune di Milano, è indagato per induzione indebita sulla vicenda del Pirellino nell’inchiesta sull'urbanistica milanese. Malangone compare in particolare in alcune chat con Manfredi Catella e Giancarlo Tancredi che sono state depositate nei giorni scorsi dalla procura al Tribunale del Riesame.

L’aggiunta Tiziana Siciliano e i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici hanno depositato ieri circa 4mila pagine di chat estrapolate dai telefoni che sono stati sequestrati dalla Gdf durante le recenti perquisizioni. Tra queste, anche quelle contenute un gruppo chiamato «Pirellino" del quale facevano parte Manfredi Catella, Tancredi e il direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone.

Tra le conversazioni agli atti dell’inchiesta, anche una del 2022 che dimostrerebbe come già da allora «sia stato creato una sorta di 'ufficio di coordinamentò extra-istituzionale riferito ai progetti Porta Romana, Valtellina Farini e Pirelli 39, destinato a riunirsi con cadenza periodica fissa, al quale hanno partecipato - probabilmente in modo del tutto informale - sia funzionari del Comune sia funzionari di Coima». In un’altra chat Marinoni scrive a Catella: «Ciao Manfredi come stai? Quando hai tempo una mezz'ora che vorrei mostrarti la strategia su Roma? Simile a quella che ti ho mostrato su Milano». Per i pm, un «segno allarmante che l’espansionismo 'strategicò di Manfredi Catella e anche di Giuseppe Marinoni, che vuole essergli al seguito, da Milano si è esteso pericolosamente anche al territorio di Roma».