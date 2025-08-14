Migranti: "Sei salva!". Quando c'è vita tra le onde: il toccante video della Guardia costiera

Una mano accarezza il viso di una donna in acqua, stremata, aggrappata a un salvagente e tenuta stretta da un miliare della Guardia costiera. «Ehi! Ok? Sei salva, tranquilla», le dice, come a scuoterla dalla paura e da un brutto, terribile e realissimo sogno, a strapparla dalla certezza di una morte imminente: e diventa quasi una rinascita. E’ una delle persone sopravvissute ieri al naufragio consumatosi a 14 miglia da Lampedusa. Immagini drammatiche contenute in un breve video diffuso dalla Guardia costiera. Attorno, ancora scene di uomini in mare, che gridano e annaspano, tirati su da altre mani su scialuppe di salvataggio. Una operazione di soccorso condotta con professionalità e umanità che ha salvato 60 vite. In 27, invece, non ce l’hanno fatta; una quindicina sarebbero invece i dispersi per i quali ormai non c'è speranza. Quelle mani e quelle parole di coraggio sono il lato buono di questa tragedia.