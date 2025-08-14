Morte Cecilia De Astis, tre bambini fuggiti a Milano sono stati rintracciati fra Ventimiglia e Torino. Si cerca il quarto

Rintracciati i minori coinvolti nell’omicidio stradale di Cecilia De Astis a Milano, travolta e uccisa lunedì in via Saponaro, che ieri si erano allontanati dal campo rom. Adesso saranno collocati in comunità protette con la collaborazione del pronto intervento minori del Comune di Milano. Il provvedimento di portare in un luogo sicuro i tre ragazzini trovati coinvolti nell’omicidio stradale di Cecilia De Astis a Milano - spiega la Polizia locale - è stato assunto d’intesa con la Procura minorile, che aveva appena avanzato dei ricorsi urgenti a tutela dei minori ed era in attesa delle necessarie determinazioni del Tribunale. Una minore è stata fermata, con la collaborazione della Polizia Stradale del Compartimento Piemonte, sull'autostrada A6 Torino-Savona all’altezza del casello di Fossano, in provincia di Cuneo, in direzione Ventimiglia. Due fratelli, tra cui il conducente dell’auto che ha provocato il decesso della signora De Astis, sono stati fermati in Piemonte in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco, in provincia di Torino. Si cerca adesso il quarto.