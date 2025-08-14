Neonati prematuri muoiono per un'infezione batterica: accertamenti dei Nas in ospedale

I due neonati nati prematuri all’ospedale di Bolzano sono morti a poche ora di distanza l’uno dall’altro il 12 agosto e la notte del 13 in seguito ad un’infezione da Serratia marcescens, noto per essere fra le prime dieci cause di infezioni ospedaliere. La Procura di Bolzano ha delegato al Nas dei carabinieri gli accertamenti preliminari del caso per verificare il rispetto dei protocolli ospedalieri e la presenza di eventuali carenze igieniche nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Maurizio.

Una volta svolte le prime indagini, la Procura valuterà se effettuare un’autopsia come fatto non costituente reato, omicidio colposo contro ignoti, omicidio colposo contro persone indagate. Intanto le salme dei due neonati sono attualmente congelate in vista dell’autopsia. Fino a nuovo avviso, nessun altro neonato prematuro sarà ricoverato nel reparto.

I due piccoli, ha spiegato il dirigente dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Pierpaolo Bertoli, «erano nati in una situazione sicuramente di rischio legata alla grave prematurità di ventitreesima e ventisettesima settimana di gestazione e, a seguito dell’induzione, è stato possibile identificare questo germe, questi batteri. I piccoli hanno purtroppo poi sviluppato una sepsi che ha poi avuto conseguenze fatali. La presenza di questo batterio non è un unicum perché è costantemente un rischio per le terapie intensive neonatali, quindi non tanto per il tipo di germe ma per la particolare vulnerabilità di questi piccoli pazienti a causa della loro immaturità del sistema immunitario», ha proseguito Bertoli.