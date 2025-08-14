Premi ai dirigenti regionali: in Sicilia il governo Schifani impone la “dieta”

È la battaglia ferragostana per le indennità e i premi di rendimento dei dirigenti. Una partita che si sta già giocando dietro le quinte e che vale per la Regione 27 milioni circa. È scattata, davvero a sorpresa, con una delibera della giunta non annunciata e pubblicata appena lunedì scorso.

In base al provvedimento fatto approvare nell’ultima riunione del governo dall’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, l’Aran avrebbe cinque giorni di tempo per convocare i sindacati e avviare le trattative per determinare gli importi delle indennità di posizione e di risultato dei circa 800 dirigenti intermedi alla guida di unità operative e servizi degli assessorati.

L’Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego, guidata dall’avvocato Accursio Gallo, non ha ovviamente fatto in tempo a rispettare il termine dei 5 giorni, che scadrebbe sabato. Dunque realisticamente se ne parlerà a fine mese o a settembre. Tra l’altro, anche i sindacati sono stati colti di sorpresa: pochissimi ieri sapevano già delle direttive del governo. E chi ne era al corrente ha subito notato che la delibera della giunta prevede un taglio di quanto normalmente viene concesso per aumentare l’indennità di posizione.

