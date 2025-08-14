Ragazza accoltellata all'addome nel Milanese, trovata nella notte nel giardino di un condominio: è grave

Una ragazza sudamericana, di 19 anni, è stata trovata la scorsa notta con una grave ferita, provocata da un coltello all’altezza dell’addome, per terra nel giardino di un condominio a Pioltello centro del Milanese. La giovane è stata trasportata all’ospedale San Raffaele dove i medici ritengono che al momento non sia in pericolo di vita e hanno valutato una prognosi di 60 giorni. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

In base alle prime informazioni il ferimento sarebbe avvenuto per strada, in via Cilea, e poi la giovane sarebbe riuscita ad entrare nel giardino di un palazzo dove dormiva non si sa ancora da chi. La diciannovenne, regolare in Italia ma già nota alle forze dell’ordine, è residente a Roma ed era a Pioltello da qualche giorno. Il ferimento sarebbe avvenuto intorno alle 3-3.30.