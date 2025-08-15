Autista accoltellato, arrestato 31enne nel Siracusano

Un fermo di indiziato di delitto è stato eseguito dai poliziotti del commissariato di Priolo Gargallo e delle Volanti di Siracusa nei confronti di un uomo di 31 anni, residente a Priolo, accusato di tentato omicidio. Per motivi ancora al vaglio degli investigatori, nel pomeriggio di ieri, ha accoltellato un autista di un autobus di linea in servizio a Priolo Gargallo. Individuato a seguito delle immediate indagini svolte dagli investigatori del commissariato, è stato condotto in carcere. La vittima, curata dai sanitari del pronto soccorso, ha riportato una prognosi di quindici giorni per una ferita lacero-contusa alla gamba sinistra.cUn grosso coltello da cucinacè stato rinvenuto e sequestrato dagli inquirenti.