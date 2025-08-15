Etna, flusso lavico ancora attivo: colata di 500 metri dal cratere di Sud-Est

Ancora attivo il flusso lavico alimentato da ieri dalla bocca eruttiva dell’Etna posta alla quota stimata di 2980 metri. A rilevarlo l’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, alle 10 di oggi, il flusso lavico aveva un’estensione stimata di 500 metri e si stava propagando in direzione Sud. Il fronte più avanzato si è attestato alla quota di 2770 metri. Continua con intensità variabile la modesta attività esplosiva al cratere di Sud-Est con episodica produzione di cenere che si disperde rapidamente in area sommitale. Il tremore vulcanico si è mantenuto nella fascia dei valori medi con ampie oscillazioni, solo occasionalmente ha raggiunto di poco i valori alti. Le localizzazioni delle sorgenti ricadono tra i 2800 e i 3000 metri di quota in una zona compresa tra cratere di Sud Est e cratere di Nord Est.