Lampedusa, il dolore di una madre somala: nel naufragio persi la figlia e il marito. Li riconosce in foto e sviene

Davanti ai cancelli chiusi dell’hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, si sono radunati familiari e amici dei superstiti e dei dispersi del doppio naufragio avvenuto mercoledì scorso. Accompagnati dagli operatori di Mediterranean Hope, hanno chiesto di poter incontrare i propri congiunti e denunciato che «senza vie legali e corridoi umanitari le morti continueranno». I volontari della Croce rossa italiana, che gestisce la struttura di primissima accoglienza, sono intervenuti per calmare gli animi e scongiurare momenti di tensione. All’interno dell’hotspot si trovano attualmente 317 persone, tra cui i 57 sopravvissuti, fra cui 21 minori non accompagnati.

Tra loro, una giovane donna somala, segnata da una perdita insanabile. Durante il naufragio, la figlia neonata le era scivolata dalle braccia quando la “carretta” del mare su cui viaggiavano ha iniziato a imbarcare acqua. Poco dopo, anche il marito, che non sapeva nuotare, era finito in mare, scomparendo tra le onde. Fino a ieri sera, la donna sperava che almeno l’uomo potesse essere stato salvato da qualcuno. La conferma più temuta è arrivata quando la polizia le ha mostrato le foto delle 23 vittime recuperate: ha riconosciuto sia la figlioletta che il marito, e ha perso i sensi.