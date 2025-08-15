Panico a Cagliari, precipita da uno scoglio di tre metri: salvato da bagnini e Guardia costiera

Un quindicenne è precipitato da uno scoglio di circa tre metri nella località Su Portu, a Solanas, a circa trenta chilometri da Cagliari: soccorso in mare dai bagnini dai mezzi della Guardia costiera del capoluogo. L’incidente a fine mattinata. A bordo delle unità CP577, Alfa 67 e Bravo 170 è stato imbarcato personale medico del 118, mentre i bagnini da terra hanno fornito un supporto nelle operazioni di recupero. Il ragazzo è stato stabilizzato su una barella spinale e successivamente trasportato via mare fino alla spiaggia, dove ad attenderlo c'era un’ambulanza del 118. Il giovane è stato trasferito in codice rosso all’ospedale per ricevere le cure necessarie. Le operazioni di soccorso sono durate circa un’ora.