Papa Leone cita Dante all’Angelus: “Mai più scempio di vite umane con la guerra. Non perdiamoci nella selva oscura del male”

Durante l’Angelus nella solennità dell’Assunta, Papa Leone ha richiamato l’appello di Pio XII , pronunciato nel pieno della Seconda guerra mondiale: «Mai più scempio di vite umane!». «Quanto sono attuali queste parole – ha osservato il Pontefice –. Ancora oggi, purtroppo, ci sentiamo impotenti di fronte al dilagare della violenza, sempre più sorda e insensibile ad ogni moto di umanità. Eppure non dobbiamo smettere di sperare: Dio è più grande del peccato del mondo».

Collegando questa immagine al tema del Giubileo, Pellegrini di speranza, il Pontefice ha spiegato: «Il pellegrino ha bisogno di una meta che orienti il suo viaggio: una meta bella e attraente, che guidi i suoi passi, lo rianimi quando è stanco e ravvivi nel suo cuore il desiderio e la speranza. Nel cammino dell’esistenza questa meta è Dio, Amore infinito ed eterno, pienezza di vita, di pace, di gioia, di ogni bene. Il cuore umano è attratto da tale bellezza e non è felice finché non la trova; e in effetti rischia di non trovarla se si perde in mezzo alla “selva oscura” del male e del peccato».