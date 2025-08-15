Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Precipita durante la sistemazione delle luminarie a Valenzano, muore un operaio 46enne

La festa patronale di San Rocco a Valenzano (Bari) è stata funestata questa mattina da un incidente sul lavoro costato la vita a Giovanni «Gianni» Faniuolo, 46 anni, originario di Putignano e titolare, insieme ai fratelli, della storica ditta di luminarie attiva da oltre 150 anni in tutta Italia. L’uomo, intorno alle 6:30, stava lavorando in quota su un cestello per la sistemazione delle luminarie quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118 intervenuti sul posto. Sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri, insieme al personale dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) della Asl di Bari. L’amministrazione comunale ha disposto l’annullamento di tutti gli eventi previsti per i tre giorni di festa, dal 15 al 17 agosto, in segno di lutto per la scomparsa dell’operaio.

