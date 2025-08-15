Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Scivola in un burrone e perde la vita. La polizia piange la morte di Marco Alisciani, sovrintendente alla Questura di Lucca

Scivola in un burrone e perde la vita. La polizia piange la morte di Marco Alisciani, sovrintendente alla Questura di Lucca

di

Trovato morto, per una caduta in un dirupo mentre era libero dal servizio, un sovrintendente capo della polizia di Stato in organico alla questura di Lucca, Marco Alisciani. Era in servizio presso l’Ufficio Polizia Amministrativa. E’ scivolato ieri sera in un burrone a Grotta, vicino a Pescaglia, a 30 chilometri da Lucca. Vani i soccorsi nella notte. Il terreno è impervio e quando è stato raggiunto era deceduto. «Collega apprezzato e un caro amico per molti di noi - scrive la questura - Lo scorso giugno aveva vinto il campionato italiano di tiro al volo. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella nostra squadra e nella nostra vita. Ci uniamo al dolore della famiglia e offriamo loro tutto il nostro sostegno in questo momento difficile». Secondo una prima ricostruzione pare che il poliziotto stesse cercando un posto dove poter vedere bene i fuochi d’artificio per la festa di Santa Maria del paese di Pascoso. Sul fatto stanno conducendo accertamenti i carabinieri. «Le operazioni di ricerca e soccorso sono terminate questa notte alle 4 purtroppo con esito infausto - ha reso noto sui social il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti - Alla famiglia della persona deceduta vanno le nostre condoglianze e di tutta la comunità di Pescaglia».

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province