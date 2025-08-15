Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sedicenne annega nell’Adda, vani i tentativi di salvarlo: è morto al San Raffaele

Muore all’ospedale San Raffaele di Milano il 16enne che si era tuffato senza più riemergere ieri, dopo le 18, nel fiume Adda a Merlino (Lodi) dove, da anni, vige il divieto di balneazione per motivi di sicurezza per profondità irregolare e turbolenze. Dopo l’allarme dato dagli amici del ragazzo di origine africane, i vigili del fuoco di Lodi lo avevano trovato con l'elicottero Drago decollato da Malpensa immobile sul fondo del fiume in località Bocchi di Comazzo. Poi oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione e il giovane era stato portato al San Raffaele in condizioni disperate.

