Tragico incidente in Puglia: operatore ecologico travolto e ucciso da una moto nel Tarantino

Un uomo di 53 anni, operatore ecologico, è morto questa mattina a Manduria (Taranto) dopo essere stato investito da una moto di grossa cilindrata. La vittima era dipendente della impresa Gialplast ed era stata assunto con contratto stagionale per il periodo estivo. L’uomo, che si occupava della raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana, è stato travolto mentre attraversava la carreggiata. La moto veniva dalla zona del mare, San Pietro in Bevagna. Soccorso immediatamente dagli operatori del 118, il 53enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale «Marianna Giannuzzi» di Manduria ma è deceduto poco dopo l’arrivo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Manduria per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.