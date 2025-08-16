Addio, Pippo Baudo: Katia Ricciarelli l'amore di una vita, Raffaella Carrà il suo cruccio. L'ultima apparizione ai 90 anni di Pingitore

Un amore viscerale per la musica, anche classica, e un intuito infallibile nello scoprire nuovi talenti hanno reso Baudo una figura centrale dello spettacolo italiano. Tra i suoi rimpianti, quello di non aver mai lavorato con Raffaella Carrà, come ricordò commosso alla notizia della scomparsa della showgirl.

Recordman assoluto del Festival di Sanremo, con 13 edizioni condotte, Baudo aveva mostrato fino all’ultimo la sua passione per la musica e per il palco, offrendo consigli e incoraggiamenti ai colleghi più giovani. Ospite a La tv fa 70, condotto da Massimo Giletti, aveva scherzosamente rimproverato Amadeus per l’annuncio dell’addio al Festival.

Tv in lutto per l'addio di Pippo Baudo . L’ultima apparizione pubblica risale alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore, dove era stato immortalato sorridente, in sedia a rotelle, circondato da amici. Pippo Baudo, il «re dei presentatori», è morto stasera a 89 anni. La sua è stata una carriera lunghissima, premiata con l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, consegnata dal presidente Sergio Mattarella il 22 settembre 2021.

Ha diretto lo Stabile di Catania, scritto brani musicali, lavorato per il cinema e la tv, e attraversato momenti di grande popolarità ma anche di controversie e battaglie civili, come quando si espresse contro la mafia subendo un attentato alla sua casa di Santa Tecla nel 1991.

Nella vita privata ha avuto cinque legami importanti, tra cui il matrimonio con Katia Ricciarelli nel 1986, concluso con il divorzio nel 2007. Nel 2019 la Rai gli aveva dedicato Buon Compleanno... Pippo, serata-evento in prima serata su Rai1 con tanti amici e colleghi a celebrarlo