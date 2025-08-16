Case vacanza "pollaio" a Gallipoli: fino a 9 ospiti in 50 metri quadri per 3000 euro a settimana

In 62 case vacanza di Baia Verde e Lido San Giovanni, a Gallipoli, sono stati trovati 424 turisti, circa sette persone per ogni appartamento, che pagavano somme comprese tra i 1.500 e i 3.000 euro a settimana per ogni unità immobiliare. Lo hanno accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Lecce durante i controlli nelle località di mare del Salento concesse con «affitti brevi» a giovani vacanzieri provenienti da tutta Italia. Oltre alle verifiche in corso sul rispetto delle norme igienico-sanitarie negli appartamenti sovraffollati, i militari hanno riscontrato che in 22 casi negli immobili vi era un sovraffollamento di 74 persone rispetto a quanto previsto dalla legge e per questo saranno contestate sanzioni amministrative e avviate verifiche fiscali. Nel corso dei controlli, in un piccolo appartamento di 50 mq, che avrebbe potuto ospitare un massimo di tre persone, sono stati identificati nove ragazzi, di cui cinque minori. Durante un altro intervento, è stata accertata la concessione ad uso abitativo di un locale accatastato come autorimessa. I due locatori sono stati denunciati per omessa comunicazione alla Questura di Lecce delle generalità delle persone alloggiate.