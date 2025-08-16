È morto a 89 anni Pippo Baudo, icona della televisione italiana: da Sanremo a Fantastico re indiscusso della prima serata

Si è spento questa sera a Roma, all’età di 89 anni, Pippo Baudo, uno dei protagonisti assoluti della storia della televisione italiana. La notizia è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma.

Una vita in prima serata

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Giuseppe Baudo – per tutti Pippo – ha legato il suo nome ad alcune delle trasmissioni più amate dal pubblico. Esordì in Rai con Settevoci (1966-70), per poi conquistare la ribalta con Canzonissima (1972-73). Negli anni Ottanta divenne il volto per eccellenza del varietà, conducendo programmi entrati nella memoria collettiva come Domenica In (1979-85, 1991-92), Fantastico (1984-86, 1990), Serata d’onore (1983, 1986) e, soprattutto, il Festival di Sanremo, che condusse in tredici edizioni tra il 1968 e il 2008 (1968, 1984-85, 1987, 1992-96, 2002-03, 2007-08).

Dal 1987 al 1988 fu direttore artistico di Canale 5, per poi tornare in Rai, dove guidò programmi come Gran Premio (1990), Varietà (1991), Luna Park (1994-96), Papaveri e papere (1995) e Mille lire al mese (1996). Fu anche direttore artistico (1989-97) e presidente (dal 2000) del Teatro Stabile di Catania, nonché direttore artistico della Rai dal 1994 fino alle dimissioni nel maggio 1996.