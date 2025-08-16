È morto a 89 anni Pippo Baudo, icona della televisione italiana: da Sanremo a Fantastico re indiscusso della prima serata

Si è spento questa sera a Roma, all’età di 89 anni, Pippo Baudo, uno dei protagonisti assoluti della storia della televisione italiana. La notizia è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma.
Una vita in prima serata
Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, Giuseppe Baudo – per tutti Pippo – ha legato il suo nome ad alcune delle trasmissioni più amate dal pubblico. Esordì in Rai con Settevoci (1966-70), per poi conquistare la ribalta con Canzonissima (1972-73). Negli anni Ottanta divenne il volto per eccellenza del varietà, conducendo programmi entrati nella memoria collettiva come Domenica In (1979-85, 1991-92), Fantastico (1984-86, 1990), Serata d’onore (1983, 1986) e, soprattutto, il Festival di Sanremo, che condusse in tredici edizioni tra il 1968 e il 2008 (1968, 1984-85, 1987, 1992-96, 2002-03, 2007-08).
Dal 1987 al 1988 fu direttore artistico di Canale 5, per poi tornare in Rai, dove guidò programmi come Gran Premio (1990), Varietà (1991), Luna Park (1994-96), Papaveri e papere (1995) e Mille lire al mese (1996). Fu anche direttore artistico (1989-97) e presidente (dal 2000) del Teatro Stabile di Catania, nonché direttore artistico della Rai dal 1994 fino alle dimissioni nel maggio 1996.
La seconda vita televisiva
Negli anni Duemila continuò a essere protagonista sul piccolo schermo con trasmissioni come Giorno dopo giorno, poi trasformato in Novecento (1999-2000), Passo doppio (2001), Il Castello (2002-03) e nuovamente Domenica In (2005-10). Nel 2010 approdò su Raitre con Novecento, e nel 2012 portò in prima serata il programma Il viaggio, riproposto l’anno successivo.
Nel 2018 pubblicò con Paolo Conti l’autobiografia Ecco a voi. Una storia italiana, in cui raccontò con la sua inconfondibile ironia e lucidità oltre mezzo secolo di televisione. Nel 2021 fu insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Con la scomparsa di Pippo Baudo se ne va un autentico pilastro della cultura popolare italiana, un conduttore capace di interpretare e reinventare la tv, restando per oltre sessant’anni un punto di riferimento per generazioni di spettatori.
