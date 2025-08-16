Etna, salvati cinque escursionisti sorpresi dal maltempo

Cinque giovani tra i 29 e i 34 anni, provenienti da Siracusa e Torino, sono stati soccorsi nel pomeriggio di sabato a monte del rifugio Galvarina, sul versante sud-ovest dell’Etna, a circa 1850 metri. Sorprisi da un violento nubifragio durante la discesa, hanno perso l’orientamento.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino della Stazione Etna Sud e la Guardia di Finanza. Ritrovati infreddoliti e bagnati, sono stati riaccompagnati sul sentiero e affidati a un’ambulanza del 118 per i controlli. Non indossavano un abbigliamento adatto alle condizioni meteo, da giorni segnate da grandinate e nubifragi, con rischio di ipotermia.

Solo ieri, un intervento analogo aveva permesso di recuperare due escursionisti sui Monti Sartorius. Il Soccorso Alpino raccomanda di verificare sempre le previsioni meteo prima delle escursioni e ricorda che in caso di emergenza in ambiente montano occorre chiamare il 112, chiedendo il trasferimento alla Centrale Operativa 118 per l’attivazione del CNSAS.