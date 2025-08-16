La Rai in lutto: edizione straordinaria per ricordare Pippo Baudo. Mara Venier: “Un pezzo della mia vita se ne va con lui”

La Rai ha interrotto il palinsesto serale per dare spazio a un’edizione straordinaria interamente dedicata a Pippo Baudo, scomparso oggi a 89 anni. Immagini d’archivio, interviste e momenti indimenticabili hanno ripercorso la carriera del «re dei presentatori», volto simbolo della televisione italiana per oltre sessant’anni.

In collegamento telefonico, visibilmente commossa, Mara Venier ha voluto ricordare l’amico e collega con cui ha condiviso molte edizioni di Domenica In: «Una notizia devastante. Un pezzo della mia vita se ne va con lui. Pippo è stato un maestro, mi ha insegnato tanto e ha creduto in me in momenti difficili».

Durante la diretta sono stati trasmessi spezzoni storici di trasmissioni come Settevoci, Canzonissima, Fantastico e il Festival di Sanremo, che Baudo ha condotto per tredici edizioni, conquistando il pubblico con il suo stile elegante e inconfondibile.