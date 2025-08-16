Neonati morti in ospedale a Bolzano: sospeso l'uso di un detergente lavapiatti contaminato

La situazione nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale "San Maurizio" di Bolzano resta invariata. Le condizioni di salute dei 10 neonati prematuri ricoverati continuano a essere stabili. Lo rende noto l’Azienda sanitaria di Bolzano a seguito del decesso di due neonati prematuri avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale del capoluogo altoatesino per un’infezione da Serratia marcescens.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, per il tramite del Nas dei Carabinieri, questa mattina - a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche - è stata emanata da parte della Direzione generale la direttiva di sospendere, almeno per il momento, l’impiego di uno specifico detergente lavapiatti potenzialmente contaminato e ciò in tutti gli ospedali della provincia di Bolzano. Questa disposizione resterà in vigore fino a sua revoca.

Il reparto di Ostetricia ma anche tutti gli altri reparti e servizi dell’ospedale di Bolzano non sono interessati da questa particolare situazione e, come informa l’Azienda sanitaria, lavorano regolarmente e a pieno regime.