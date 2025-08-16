Nessuna traccia dei dispersi nel naufragio, non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In molti trasferiti a Porto Empedocle

Vanno avanti le ricerche dei dispersi dopo il naufragio dei due barconi avvenuto mercoledì a sud di Lampedusa e in cui sono morti 27 migranti, fra cui un neonata.

L’area di perlustrazione è stata allargata. E continuano anche le audizioni dei gruppi di egiziani e sudanesi per capire la dinamica della tragedia, ma soprattutto cercare di ricostruire il numero esatto di persone a bordo dei due natanti affondati. I racconti sono molto confusi. In totale sui due barconi partiti entrambi dalla Libia, sembra che vi fossero da 100 a 110 persone. All’appello quindi dovrebbero mancare da 13 a 23 migranti. Ma appare strano agli uomini che sulle motovedette perlustrano il mare che non sia stato trovato alcuna persona viva o morta. Due cadaveri, già avvistati ieri, sono rimasti intrappolati nello scafo affondato. Le ricerche dureranno 72 ore e dovrebbero quindi terminare nella mattinata di domenica.

L’eco della tragedia non ha fermato il flusso di barche e barchini dalla Libia verso la Sicilia. Dalla notte di giovedì ci sono stati cinque salvataggi con 202 persone fatte sbarcare a Lampedusa. Nell’hotspot si trovano 269 ospiti. Tra gli ultimi giunti due sono stati portati al poliambulatorio, uno per lipotimia e l’altro per ipotermia; sono stati accertati 34 casi di scabbia, mentre un uomo ha ferite da percosse, uno ha il piede fratturato e un altro ha una ferita a un occhio.