Nessuna traccia dei dispersi nel naufragio, non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In molti trasferiti a Porto Empedocle

Vanno avanti le ricerche dei dispersi dopo il naufragio dei due barconi avvenuto mercoledì a sud di Lampedusa e in cui sono morti 27 migranti, fra cui un neonata.
L’area di perlustrazione è stata allargata. E continuano anche le audizioni dei gruppi di egiziani e sudanesi per capire la dinamica della tragedia, ma soprattutto cercare di ricostruire il numero esatto di persone a bordo dei due natanti affondati. I racconti sono molto confusi. In totale sui due barconi partiti entrambi dalla Libia, sembra che vi fossero da 100 a 110 persone. All’appello quindi dovrebbero mancare da 13 a 23 migranti. Ma appare strano agli uomini che sulle motovedette perlustrano il mare che non sia stato trovato alcuna persona viva o morta. Due cadaveri, già avvistati ieri, sono rimasti intrappolati nello scafo affondato. Le ricerche dureranno 72 ore e dovrebbero quindi terminare nella mattinata di domenica.
L’eco della tragedia non ha fermato il flusso di barche e barchini dalla Libia verso la Sicilia. Dalla notte di giovedì ci sono stati cinque salvataggi con 202 persone fatte sbarcare a Lampedusa. Nell’hotspot si trovano 269 ospiti. Tra gli ultimi giunti due sono stati portati al poliambulatorio, uno per lipotimia e l’altro per ipotermia; sono stati accertati 34 casi di scabbia, mentre un uomo ha ferite da percosse, uno ha il piede fratturato e un altro ha una ferita a un occhio.
Proseguono intanto i trasferimenti dei cadaveri e dei superstiti dei naufragi, molti vulnerabili. A Porto Empedocle sono sbarcati i 259 migranti (non ci sono i superstiti del doppio naufragio) trasferiti ieri sera da Lampedusa con il traghetto di linea Las Palmas. Uomini, donne e bambini che vengono inquadrati grazie alle procedure operative standard del vademecum vulnerabilità del Viminale. Agrigento è stata la prima Prefettura in Italia a redigere le linee guida che consentono la corretta presa in carico delle persone nel sistema di protezione e di accoglienza. Fra i 259 migranti trasferiti all’hub di Catania o nei centri per minori non accompagnati della Sicilia, ci sono tante donne - originarie di Guinea ed Egitto - in gravidanza: chi di un paio di mesi, chi di 5 o 6 mesi. Una ventina sono uomini e donne sopravvissuti a gravi forme di violenza, mutilazioni dei genitali comprese; c'è un uomo sordo, un altro con un forte deficit visivo, altri che hanno delle paresi al volto e chi soffre di epilessia.
E' intanto cominciato lo straziante riconoscimento delle vittime del naufragio. Fra i 58 naufraghi nell’hotspot (due sono ricoverati all’ospedale di Agrigento) c'è chi dice d’aver perso marito e figlio, chi invece piange per la sorella e chi non sa darsi pace perché viaggiava con tutta la famiglia e non ha più nessuno: non sa dove siano finiti moglie e figlioletto. Tutti vengono assistiti e supportati dagli psicologi della Croce rossa, che gestisce la struttura di contrada Imbriacola. Ai migranti che dicono d’aver perso un familiare o un compagno di viaggio, magari conosciuto durante la detenzione in qualche safety house libica, verranno mostrate le foto dei volti dei 23 cadaveri che si trovano nella camera mortuaria. I superstiti sapranno così se familiari o amici sono fra le vittime o sono dispersi.
La procura intanto ha dato il via libera alla sepoltura delle vittime: i 23 migranti - 13 uomini, 7 donne e 3 minori, fra cui una neonata - sono tutti annegati. Sui loro corpi nessun segno di violenza. Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, polemizza col governo dicendo che la tragedia di Lampedusa «si poteva evitare». «Il governo, da Salvini a Piantedosi, fino alla premier Meloni - dice - si rifugia dietro frasi di circostanza per riproporre la solita formula: colpa dei trafficanti di esseri umani. Perché, chiedo a Meloni, non avete diramato in tempo un alert a tutte le navi presenti in quel tratto di mare, avvisando che c'era una situazione di pericolo, in modo da far convergere verso quell'imbarcazione più mezzi possibili? Serve un piano di soccorso vero, collaborando con le navi civili, invece che incentivare l’omissione di soccorso come strumento per i respingimenti e usare i naufragi come deterrenza alle partenze, che ci saranno comunque come è dimostrato».
