Pippo Baudo e il Festival di Sanremo: i 13 vincitori delle edizioni presentate dall'anchorman catanese

In oltre sessant’anni di carriera, Pippo Baudo ha legato indissolubilmente il suo nome al Festival di Sanremo, che ha condotto in 13 edizioni , più di qualsiasi altro presentatore. Un primato assoluto che lo consacra “Re dell’Ariston”, capace di attraversare decenni di musica italiana lanciando artisti e canzoni diventati intramontabili.

Dal 1968 al 2008, ogni edizione condotta da Pippo Baudo è stata un evento televisivo e musicale. Il suo stile inconfondibile, l’attenzione al dettaglio e la capacità di dare spazio ai giovani talenti hanno contribuito a trasformare il Festival di Sanremo in un fenomeno popolare che ha accompagnato la storia del Paese.