Pippo Baudo e il Festival di Sanremo: i 13 vincitori delle edizioni presentate dall'anchorman catanese

In oltre sessant’anni di carriera, Pippo Baudo ha legato indissolubilmente il suo nome al Festival di Sanremo, che ha condotto in 13 edizioni, più di qualsiasi altro presentatore. Un primato assoluto che lo consacra “Re dell’Ariston”, capace di attraversare decenni di musica italiana lanciando artisti e canzoni diventati intramontabili.
- 1968 – Prima volta di Baudo sul palco dell’Ariston, affiancato da Luisa Rivelli. Vincitori: Sergio Endrigo con Canzone per te (in coppia con Roberto Carlos).
- 1984 – Con Edwige Fenech e Andrea Giordana. Vincitori: Al Bano e Romina Power con Ci sarà.
- 1985 – Con Patrizia Rossetti. Vincitori: Ricchi e Poveri con Se m’innamoro.
- 1987 – Con Loretta Goggi e Michele Placido. Vincitori: Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi con Si può dare di più.
- 1992 – Con Milva. Vincitore: Luca Barbarossa con Portami a ballare.
- 1993 – Con Lorella Cuccarini. Vincitore: Enrico Ruggeri con Mistero.
- 1994 – Con Anna Oxa. Vincitori: Aleandro Baldi e Francesca Alotta con Non amarmi.
- 1995 – Con Claudio Lippi e Anna Falchi. Vincitrice: Giorgia con Come saprei.
- 1996 – Con Sabrina Ferilli e Valeria Mazza. Vincitori: Ron e Tosca con Vorrei incontrarti fra cent’anni.
- 2002 – Con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. Vincitori: Matia Bazar con Messaggio d’amore.
- 2003 – Con Serena Autieri e Claudia Gerini. Vincitrice: Alexia con Per dire di no.
- 2007 – Con Michelle Hunziker. Vincitore: Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa.
- 2008 – Con Michelle Hunziker. Vincitori: Giò Di Tonno e Lola Ponce con Colpo di fulmine.
Dal 1968 al 2008, ogni edizione condotta da Pippo Baudo è stata un evento televisivo e musicale. Il suo stile inconfondibile, l’attenzione al dettaglio e la capacità di dare spazio ai giovani talenti hanno contribuito a trasformare il Festival di Sanremo in un fenomeno popolare che ha accompagnato la storia del Paese.
