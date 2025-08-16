Pippo e le sue “prime donne” a Sanremo: da Edwige Fenech a Michelle Hunziker, tutte le presentatrici lanciate da Baudo

In oltre quarant’anni di conduzioni sanremesi, Pippo Baudo non è stato soltanto il “re dei presentatori”, ma anche il talent scout di molte co-conduttrici diventate poi icone della televisione italiana. Alcune erano già note al grande pubblico, ma è stato proprio il palco dell’Ariston, sotto la sua guida, a consacrarle definitivamente.

1984 – Edwige Fenech, amatissima attrice del cinema italiano, che a Sanremo consolidò la propria immagine televisiva. 1985 – Patrizia Rossetti, scelta da Baudo e diventata poi uno dei volti femminili più riconoscibili della Rai. 1987 – Loretta Goggi, già cantante e attrice, consacrata come grande show-woman televisiva. 1993 – Lorella Cuccarini, al fianco di Baudo per mostrare il suo talento oltre il ballo e il canto. 1994 – Anna Oxa, cantante già affermata che confermò il suo carisma anche come personaggio televisivo. 1995 – Anna Falchi, giovane attrice, e Claudio Lippi, coppia di grande richiamo. 1996 – Sabrina Ferilli e Valeria Mazza, un connubio tra cinema e moda che catturò il pubblico. 2002 – Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere, due attrici che trovarono nell’Ariston una vetrina nazionale. 2003 – Serena Autieri e Claudia Gerini, portatrici di eleganza e versatilità. 2007 e 2008 – Michelle Hunziker, che si consacrò definitivamente anche in Italia.