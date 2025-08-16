Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Pippo e le sue “prime donne” a Sanremo: da Edwige Fenech a Michelle Hunziker, tutte le presentatrici lanciate da Baudo

Pippo e le sue “prime donne” a Sanremo: da Edwige Fenech a Michelle Hunziker, tutte le presentatrici lanciate da Baudo

di

In oltre quarant’anni di conduzioni sanremesi, Pippo Baudo non è stato soltanto il “re dei presentatori”, ma anche il talent scout di molte co-conduttrici diventate poi icone della televisione italiana. Alcune erano già note al grande pubblico, ma è stato proprio il palco dell’Ariston, sotto la sua guida, a consacrarle definitivamente.

  1. 1984Edwige Fenech, amatissima attrice del cinema italiano, che a Sanremo consolidò la propria immagine televisiva.
  2. 1985Patrizia Rossetti, scelta da Baudo e diventata poi uno dei volti femminili più riconoscibili della Rai.
  3. 1987Loretta Goggi, già cantante e attrice, consacrata come grande show-woman televisiva.
  4. 1993Lorella Cuccarini, al fianco di Baudo per mostrare il suo talento oltre il ballo e il canto.
  5. 1994Anna Oxa, cantante già affermata che confermò il suo carisma anche come personaggio televisivo.
  6. 1995Anna Falchi, giovane attrice, e Claudio Lippi, coppia di grande richiamo.
  7. 1996Sabrina Ferilli e Valeria Mazza, un connubio tra cinema e moda che catturò il pubblico.
  8. 2002Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere, due attrici che trovarono nell’Ariston una vetrina nazionale.
  9. 2003Serena Autieri e Claudia Gerini, portatrici di eleganza e versatilità.
  10. 2007 e 2008Michelle Hunziker, che si consacrò definitivamente anche in Italia.

Il filo rosso che unisce tutte queste esperienze è la capacità di Pippo Baudo di scegliere donne carismatiche, valorizzarne le qualità e intuire come il palco di Sanremo potesse trasformarsi in un trampolino di lancio per le loro carriere.

Tag:

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province