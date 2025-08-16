Putin-Trump: ecco quali sono stati tutti gli "imprevisti" del summit

Il Cremlino aveva annunciato che la prima parte dell’incontro si sarebbe tenuta in formato tete-à-tete - ovvero Putin, Trump e i traduttori - ma le prime immagini del faccia a faccia non sono mai arrivate e la Casa Bianca ha comunicato che i colloqui si sarebbero svolti nel formato "tre a tre", scegliendo quindi di non lasciare soli i presidenti; ai due leader si sono uniti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff da parte americana, il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov e il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov , da parte russa.

Fino all’ultimo è sembrato non esserci un’intesa definitiva su chi avrebbe accolto il leader russo sulla pista di atterraggio della base Elmendorf-Richardson, in che formato si sarebbe svolto il primo round di colloqui e quale sarebbe stata la composizione della delegazione statunitense al tavolo.

«L'incontro è stato preparato in fretta ed è risultato evidente non solo dalla dubbia organizzazione (i diplomatici russi arrivati da Washington hanno dovuto dormire allo stadio), ma anche dal caos della parte ospitante», scrive uno dei quotidiani russi più diffusi, il Moskovsky Komsomolets».

Il vertice di Anchorage tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump si è svolto in modo inatteso, così come è nato. Mentre la conclusione interlocutoria del summit era stata ampiamente prevista, tutto il suo svolgimento è stato costellato da diversi 'cambi di programma".

Sia Mosca che Washington avevano preventivato che il summit in totale sarebbe durato 6-7 ore, ma alla fine non si sono superate le tre ore e dopo i colloqui "tre a tre" è stata cancellata la parte del formato allargato e della colazione di lavoro che doveva includere le delegazioni. La conferenza stampa congiunta, annunciata alla vigilia dell’evento da entrambe le parti, si è trasformata in semplici dichiarazioni dei leader, senza possibilità di domande da parte dei giornalisti (a cui sembra ne fossero già state promesse cinque per parte); una scelta insolita sia per Putin che per Trump ma probabilmente spiegabile col nulla di fatto con cui si è chiuso il vertice.

C'è un ultimo fuori programma che riguarda il protocollo e su cui si stanno scatenando supposizioni e dietrologie: dopo l’accoglienza calorosa di Trump all’ospite, tra applausi, sorrisi e tappeto rosso, il presidente degli Stati Uniti ha invitato Putin a raggiungere il luogo dei negoziati a bordo della sua limousine 'The Beast’.