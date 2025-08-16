Si tuffa nell’Adda: muore 26enne, nel weekend quattro vittime e un disperso nei fiumi lombardi

Si chiamava Marian Timis, 26 anni, di origini romene e residente nel Milanese, il giovane morto annegato ieri sera nel fiume Adda a Montanaso Lombardo (Lodi). Si era tuffato a poche decine di metri dal complesso comunale del Belgiardino, rimasto chiuso quest’anno per divergenze tra Comune e impresa esecutrice, e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco; inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dal personale dell’elisoccorso.
Quella di Timis è la seconda tragedia in 48 ore nello stesso fiume e nella stessa provincia. Giovedì, a Merlino – circa 30 chilometri più a valle – un sedicenne di origini egiziane si era tuffato in un tratto vietato alla balneazione per motivi di sicurezza, nella località Bocchi di Comazzo. Ritrovato immobile sul fondo, era stato rianimato e portato in condizioni disperate al San Raffaele di Milano, dove è deceduto ieri.
Il bilancio del Ferragosto lombardo, però, è ancora più grave. Nella mattinata di ieri, un ragazzo di 24 anni di origini straniere è morto annegato nel Ticino, all’altezza di Somma Lombardo (Varese). Soccorso intorno alle 11, è stato dichiarato morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione. Sempre nel Ticino, è in condizioni critiche un 23enne che venerdì sera, verso le 19, si era immerso nel tratto di fiume vicino al ponte tra Vigevano (Pavia) e Abbiategrasso (Milano). Recuperato in arresto cardiaco, è stato rianimato e trasportato in elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è ricoverato in pericolo di vita.
Proseguono, infine, le ricerche di un 24enne romeno disperso da ieri nel Mantovano. Il giovane si era tuffato nel canale di bonifica di Moglia, nei pressi dell’impianto idrovoro di Mondine, per rinfrescarsi durante una battuta di pesca con amici. L’allarme è stato dato subito, ma i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, affiancati da soccorritori acquatici ed elicottero, non hanno ancora trovato il corpo.
