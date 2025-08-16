Si tuffa nell’Adda: muore 26enne, nel weekend quattro vittime e un disperso nei fiumi lombardi

Si chiamava Marian Timis, 26 anni, di origini romene e residente nel Milanese, il giovane morto annegato ieri sera nel fiume Adda a Montanaso Lombardo (Lodi). Si era tuffato a poche decine di metri dal complesso comunale del Belgiardino, rimasto chiuso quest’anno per divergenze tra Comune e impresa esecutrice, e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco; inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dal personale dell’elisoccorso.

Quella di Timis è la seconda tragedia in 48 ore nello stesso fiume e nella stessa provincia. Giovedì, a Merlino – circa 30 chilometri più a valle – un sedicenne di origini egiziane si era tuffato in un tratto vietato alla balneazione per motivi di sicurezza, nella località Bocchi di Comazzo. Ritrovato immobile sul fondo, era stato rianimato e portato in condizioni disperate al San Raffaele di Milano, dove è deceduto ieri.

Il bilancio del Ferragosto lombardo, però, è ancora più grave. Nella mattinata di ieri, un ragazzo di 24 anni di origini straniere è morto annegato nel Ticino, all’altezza di Somma Lombardo (Varese). Soccorso intorno alle 11, è stato dichiarato morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione. Sempre nel Ticino, è in condizioni critiche un 23enne che venerdì sera, verso le 19, si era immerso nel tratto di fiume vicino al ponte tra Vigevano (Pavia) e Abbiategrasso (Milano). Recuperato in arresto cardiaco, è stato rianimato e trasportato in elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è ricoverato in pericolo di vita.