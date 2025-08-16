Trump-Putin, non c'è ancora l'accordo su Kiev. Il presidente Usa: “Grandi progressi, sentirò Nato e Zelensky”. Il russo: “L'Europa non ostacoli la pace”

«Con Putin è stato un incontro molto produttivo. Abbiamo discusso diversi punti, alcuni molto importanti. «Ci sono ottime chance per un accordo in Ucraina.». Lo ha detto Donald Trump alla conferenza stampa dopo l’incontro con Vladimir Putin. Il presidente russo ha affermato di essere d’accordo sul fatto che la sicurezza dell’Ucraina debba essere garantita. «Sono d’accordo con Trump sul fatto che la sicurezza dell’Ucraina debba essere garantita e, naturalmente, siamo pronti a lavorare per questo», ha affermato in conferenza stampa. Ha aggiunto: «Vorrei sperare che l’accordo che abbiamo raggiunto insieme ci aiuti ad avvicinarci a questo obiettivo e apra la strada alla pace in Ucraina». Vladimir Putin ha detto di aspettarsi che Kiev e l’Europa non ostacolino i progressi che stanno emergendo negli sforzi per risolvere il conflitto in Ucraina.